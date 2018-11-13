Поиск площадки киноклубом Ижевска, безграмотность российских учителей и смерть Стэна Ли: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Вторник, 13 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ижевский киноклуб

Жители Ижевска начали сбор подписей за возвращение Ижевского киноклуба в кинотеатр «Империя грез». Об этом на странице объединения «ВКонтакте» рассказал бессменный руководитель проекта Андрей Смирнов.

В настоящее врем киноклуб находится в поисках новой площадки. Напомним, ранее он располагался в стенах кинотеатра «Дружба», а после его закрытия показы проходили в «Империи грёз».

«Наши показы временно приостановлены в связи с драматической потерей площадки… И если «Дружбу» уже не вернуть, то с «Империей» всё проще. Она физически существует, произошло некоторое техническое недопонимание с головным офисом в Нижнем Новгороде, которому показалось проще от нас отказаться, чем сохранить проект», - написал Андрей Смирнов.

Он считает, что здесь может и должен помочь голос зрителей. Неравнодушные жители открыли сбор подписей за возвращение Ижевского киноклуба в «Империю Грез».

«Если подписей наберётся несколько тысяч, то это изменит ситуацию. Иначе киноклуб придётся переносить на окраинные площадки. Или просто умереть. А так не хочется умирать, когда тебе всего лишь 42 года», - отметил Андрей Смирнов.

Детский дворовой хоккей

В Ижевске на крытом катке «Олимпиец» в понедельник, 12 ноября, торжественно открыли новый проект «Хоккейный турнир имени Михаила Тимофеевича Калашникова» среди детских дворовых команд. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, в нём примут участие 72 команды из 25 муниципальных образований.

Более 1200 человек сыграют за 18 дней около 170 матчей.

В турнире участвуют команды в 6 возрастных группах: от мальчиков 7-8 лет до юношей 17-18 лет. Каждая команда получит базовую экипировку - хоккейные майки с нанесением эмблемы команды и символики муниципального образования, хоккейные клюшки и сувенирную продукцию. Более того, организаторы турнира берут на себя компенсацию затрат на проезд команд к месту проведения соревнований и обратно, по проживанию и питанию участников.

Матчи будут проходить в Ижевске в «Олимпийце», ЦАС «Удмуртия», ЛД «Ижсталь» и в Глазове в ЛД «Прогресс» каждые понедельник, вторник и среду до 19 декабря.

Сарапульская лестница

Проект «Камский берег» завершили в Сарапуле. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Александр Ессен, финальной точкой стало открытие парадной лестницы, которая замыкает историческую часть города в малое кольцо.

«Видя, как преображается центральная часть нашего города, сколько удовольствия и радости доставляет она нашим горожанам и прибывающим туристам, мы ставим перед собой еще более сложные задачи», - написал Ессен.

Он также отметил, что Сарапул был и навсегда останется городом с изящным архитектурным наследием и особым купеческим духом. Сами жители в комментариях отметили отсутствие пандуса и иных приспособлений для движения по лестнице инвалидов.

Провальная математика

Половина учителей математики и информатики не справилась с работой по своему предмету. Такие данные по результатам аттестации преподавателей-предметников приводит Рособрнадзор.

Как пишут «Известия», аттестация проходит в рамках госпрограммы по повышению качества образования.

Согласно результатам тестирования 22 тыс. учителей по разным предметам в 67 субъектах России, половина преподавателей математики завалила свой предмет.

Кроме того, четверть педагогов получили неуды по истории, экономике, русскому языку и литературе и «России в мире».

Смерть «отца» вселенной Marvel

Американский писатель Стэн Ли, создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics скончался 12 ноября в Лос-Анджелесе. Как передаёт РИА Новости, о смерти Ли на 96-м году жизни стало известно от его дочери.

Отмечается, что Ли в течение нескольких лет страдал серьёзными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.

С 1994 по 2018 год писатель снимался в роли самого себя в фильмах студии Marvel. Кроме того, он был продюсером фильмов «Капитан Америка», «Люди Икс», «Человек-паук» и многих других.