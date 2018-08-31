Синоптики рассказали о температурных рекордах прошедшего лета в Удмуртии

В Гидрометцентре отметили, что первый день июня стал самым холодным за всю историю наблюдений.

Ижевск. Удмуртия. В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о температурных рекордах прошедшего лета в Удмуртии. Синоптики отметили, что первый день июня стал самым холодным за всю историю наблюдений, говорится в сообщении начальника отдела гидрометобслуживания в Удмуртский ЦГМС Аллы Шумихиной.

«1 июня оказалось самым холодным за всю историю наблюдений в Ижевске. Ночью 1 июня в Ижевске было 0 градусов по Цельсию, (в Глазове -1), днем лишь до 7 градусов, а в среднем за день 2,9 градуса. В течение дня шел снег», - напомнили синоптики.

По словам специалистов, настоящее лето пришло в республику на 16 дней позднее обычного – 18 июня. Однако из-за сильной жары (до 33,9 градусов) в конце месяца средняя температура июня оказалась практически на уровне нормы (на 1-2 градуса прохладнее). Норма июня 16-17 градусов.

«А дальше всё пошло по чудесному сценарию – очень тепло, но без сильной продолжительной жары», - рассказала Алла Шумихина.

Средняя дневная и ночная температура июля на установилась всего на 1 градус теплее обычного. Июль запомнился умеренным количеством дождей, но без затяжных влажных периодов и без катастрофической засухи. Лишь на юго-востоке Удмуртии случилась почвенная засуха и продолжается всё еще.

Август, по словам синоптиков, сначала был жарким, а затем температура стала постепенно понижаться.

«К концу месяца свежая погода в пределах климатических норм, утренние туманы», - написала Алла Шумихина.

Август вышел на 1 градус теплее обычного (норма августа 15-16 градусов).

«Конец лета, скорее всего, уже закрепится за 22 августа (это раньше обычного на 4 дня)», - уточнили в Гиброметцентре.

Статистика лета-2018:

Отмечен антирекорд среднесуточной температуры 1 июня.

Самый жаркий день лета в Удмуртии – 26 июня, 33,9 °С (Сарапул);

Самый холодный день – 1 июня, 4,7 градусов (Игра);

Самая холодная ночь – 1 июня, -1 градус (Глазов);

Самая теплая ночь – 3 июля, 22,1 градуса (Можга);

Число дней с жарой в Удмуртии – 14, в Ижевске 10 (больше обычного);

Самый дождливый день лета – 4 июля в Глазове выпало 45 мм;

Самый интенсивный и разрушительный шквал, охвативший множество районов республики – 30 мая;

Самый сильный град – в ночь с 3 на 4 июля в Глазове, диаметр градин более 2 см, множественный ущерб автомобилей.