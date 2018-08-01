В Удмуртии за полгода привлекли 14 коллекторских организаций к административной ответственности

Всего судебные приставы получили 93 жалобы от жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первые шесть месяцев 2018 года привлекли к административной ответственности 14 коллекторных организаций. Об этом журналистам рассказал руководитель Управления ФССП России по Удмуртской Республике Игорь Наговицын.

Всего к судебным приставам за это время с жалобами обратились 93 человека, которые считают, что их права нарушены.

«Часть обращений направлены в другие территориальные органы по месту нахождения и регистрации юрлиц, часть в Центробанк России. 48 рассмотрено у нас в Управлении», - прокомментировал Игорь Наговицын.

Кроме того, 29 июля президентом России Владимиром Путиным был подписан федеральный закон, который дает приставам возможность проводить административное расследование. Это значит, что раньше на привлечение коллекторов к ответственности у приставов было всего 2 дня. Сейчас сотруднику дается 30 суток для сбора доказательной базы. А в случае необходимости этот срок можно увеличить до 60 дней.

«Раньше был отказ, потому что достать достаточное количество доказательств не было возможности. Сейчас – есть.», - сказал руководитель управления.