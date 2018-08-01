Долги Удмуртии: организациям ТЭК выплатили 506 млн задолженности

За полгода приставы окончили более 12 тыс. исполнительных производств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за шесть месяцев 2018 года организациям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вернули 506 млн рублей задолженностей. Об этом журналистам рассказал руководитель Управления ФССП России по Удмуртской Республике Игорь Наговицын.

За это время приставы окончили более 12 тыс. исполнительных производств, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

С января по июнь 2018 года сотрудники управления арестовали имущество должников в пользу ТЭК на общую сумму 108 млн рублей. Кроме того, 1 616 жителей республики не смогут выехать за пределы страны из-за задолженностей перед ресурсными организациями, административный штраф заплатили 90 человек.