На 53 км перегона Мукшур – Алнаши будет производиться капремонт путей.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе временно закроют железнодорожный переезд. На 53 км перегона Мукшур – Алнаши будет производиться капремонт путей, сообщает пресс-служба ГЖД.

Переезд будет закрыт с 7:00 14 мая до 7:00 15 мая.

«Закрытие переезда не повлияет на движение спецтранспорта экстренных служб, следующих на вызов», - уточняется в сообщении.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.