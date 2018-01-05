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      Нового председателя назначили в Арбитражном суде Удмуртии

      15:36, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      15:36, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      995
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#правосудие\n#суд.\n#Указ Президента России\n#назначения
      Фото: http://udmurtiya.arbitr.ru
      995
      0

      Им стала Екатерина Сердитова.

      Ижевск. Удмуртия. Новым председателем Арбитражного суда Удмуртской республики стала Екатерина Сердитова. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.

      Напомним, ранее этот пост занимал Алексей Ермолин. До назначения нового руководителя обязанности исполнял Алексей Ходырев.

      Этим же указом назначен заместитель председателя Верховного суда Удмуртии - Александр Полушкин.

       

      Наша справка:

      Сердитова Екатерина Николаевна родилась 18 сентября 1975 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края.

      В 1997 году окончила Уральскую государственную юридическую академию, 2001 году – Российскую школу частного права.

      1997-2005 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической академии.

      2005-2009 годы – заместитель начальника, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Федерального арбитражного суда Уральского округа.

      С 2009 года – судья Федерального арбитражного суда Уральского округа.

      Кандидат юридических наук.

      15:36, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      995
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#правосудие\n#суд.\n#Указ Президента России\n#назначения

       

       

       

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