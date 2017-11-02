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      Жителей Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах

      17:45, 02 ноября, 2017
      17:45, 02 ноября, 2017
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      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#гололед\n#гололедица\n#дорога
      Фото: Wikimedia Commons
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      Она сохранится в ночь с четверга на пятницу и днем 3 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Гололедица образуется на дорогах Удмуртии и Ижевска ближайшей ночью. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр, также она сохранится днем 3 ноября.

      Гражданам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

      Вечером 2 ноября и днем 3 ноября будет облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2,-4 градуса по Цельсию.

      4 ноября будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2,-4, днем около 0 градусов.

      5 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2,-4, днем 0, +2. Ночью и утром на дорогах гололедица.

      17:45, 02 ноября, 2017
      698
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      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#гололед\n#гололедица\n#дорога

       

       

       

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