Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Швея из Сарапула выиграла в лотерею 5 млн рублей

15:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Швея из Сарапула выиграла в лотерею 5 млн рублей
15:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1312
0
#Сарапул\n#лотерея
Фото: unsplash.com (Waldemar)
1312
0

Это не первый крупный приз удачливой женщины.

Сарапул. Удмуртия. Швея из Сарапула выиграла в онлайн-лотерею 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи», незадолго до этого она выиграла ещё 1 млн рублей в другой игре.

«Победительница вновь не захотела раскрывать свою личность, но рассказала, что играет в лотереи часто. До этого ей уже повезло получить 50 тысяч рублей и 75 тысяч рублей в онлайн-играх. Когда женщина выиграла в лотерею миллион, то заявила супругу, что в следующий раз обязательно возьмёт 5 миллионов рублей. И, получается, напророчила успех, от которого сама в шоке», — говорится в сообщении.

В распределительный день за 6 минут до розыгрыша она решила купить сразу два билета – и не прогадала: тираж оказался для неё победоносным. Когда женщина пила кофе, ей внезапно пришло СМС о выигрыше суперприза. Теперь она уверена в том, что чудеса случаются.

Новоиспечённая миллионерша пока не решила, на что потратить выигрыш.

15:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1312
0
#Сарапул\n#лотерея