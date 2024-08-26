Швея из Сарапула выиграла в лотерею 5 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. Швея из Сарапула выиграла в онлайн-лотерею 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи», незадолго до этого она выиграла ещё 1 млн рублей в другой игре.

«Победительница вновь не захотела раскрывать свою личность, но рассказала, что играет в лотереи часто. До этого ей уже повезло получить 50 тысяч рублей и 75 тысяч рублей в онлайн-играх. Когда женщина выиграла в лотерею миллион, то заявила супругу, что в следующий раз обязательно возьмёт 5 миллионов рублей. И, получается, напророчила успех, от которого сама в шоке», — говорится в сообщении.

В распределительный день за 6 минут до розыгрыша она решила купить сразу два билета – и не прогадала: тираж оказался для неё победоносным. Когда женщина пила кофе, ей внезапно пришло СМС о выигрыше суперприза. Теперь она уверена в том, что чудеса случаются.

Новоиспечённая миллионерша пока не решила, на что потратить выигрыш.