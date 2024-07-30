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Средняя зарплата в сфере торговли в Удмуртии составила более 48 тысяч рублей

10:20, 30 июля, 2024
Средняя зарплата в сфере торговли в Удмуртии составила более 48 тысяч рублей
10:20, 30 июля, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#магазин. торговля\n#продавец\n#заработная плата
Фото: arzik2
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На полках федеральных ретейлеров в регионе свыше 25% занимает местная продукция.

Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата в сфере торговли в Удмуртии составляет более 48 тыс. рублей. Как рассказал в своих соцсетях министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв, всего в отрасли потребительского рынка в регионе работают свыше 50 тыс. человек.

За пять месяц 2024 года товарооборот на предприятиях потребительского рынка составил 156 млрд рублей — это на 12,5% больше аналогичного периода 2023 года. У общепита оборот вырос на 14,5% — до 9,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что на полках федеральных ретейлеров в Удмуртии более 25% занимает местная продукция. При этом молоко — 37%, хлеб и хлебобулочные изделия — 82%.

10:20, 30 июля, 2024
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#магазин. торговля\n#продавец\n#заработная плата