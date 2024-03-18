В Удмуртии в 2023 году ипотечных кредитов выдали на 57% больше, чем в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. Более 30 тыс. ипотечных кредитов выдали банки в Удмуртии в 2023 году. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В 2023 году граждане, зарегистрированные в Удмуртии, оформили 30,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Это на 42,5% выше показателя 2022 года.

«Сумма выданных ИЖК составила 86,9 млрд рублей, что на 57% больше, чем за 2022 год. Драйвером роста выступили льготные государственные ипотечные программы», – рассказала управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.

В Удмуртии пик выдачи ИЖК пришёлся на сентябрь 2023 года. В сентябре банки выдали 3,5 тыс. кредитов на сумму 11,2 млрд рублей.

Портфель ИЖК граждан, зарегистрированных в республике, на 1 января 2024 года составил почти 204 млрд рублей, увеличившись за год на 33,9%. Средний размер кредита за год вырос на 10,1%, до 2,9 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ИЖК составила в декабре 2023 года 7,47%.

При этом уровень просроченной ссудной задолженности по ИЖК показал снижение. Если на 1 января 2023 года он был 0,3%, то на начало 2024 года он составил 0,2%.