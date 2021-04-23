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1096 кураторов колледжей и техникумов Удмуртии получат ежемесячные надбавки к зарплате

10:10, 23 апреля, 2021
Анна Торхова
1096 кураторов колледжей и техникумов Удмуртии получат ежемесячные надбавки к зарплате
10:10, 23 апреля, 2021
Анна Торхова
2191
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колледж\n#учителя
Фото: ВКонтакте: Светлана Болотникова
2191
0

Доплата составит 5 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Кураторам учебных групп в колледжах и техникумах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей. Об этом сообщила в своих соцсетях министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.
Напомним, с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Как только документы поступят в Минобрнауки региона, кураторы начнут получать доплаты - это 1096 человек. 
С 2020 года такую же доплату получают учителя за классное руководство. В Удмуртии это более 10 тыс. педагогов.
10:10, 23 апреля, 2021
Анна Торхова
2191
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колледж\n#учителя