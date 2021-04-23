1096 кураторов колледжей и техникумов Удмуртии получат ежемесячные надбавки к зарплате

Доплата составит 5 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Кураторам учебных групп в колледжах и техникумах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей. Об этом сообщила в своих соцсетях министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Напомним, с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Как только документы поступят в Минобрнауки региона, кураторы начнут получать доплаты - это 1096 человек.