Воткинск и Сарапул выиграли гранты на реализацию проектов по благоустройству

На участие в четвертом конкурсе малых городов разные субъекты России отправили 301 заявку.

Ижевск. Удмуртия. Два города Удмуртской Республики выиграли гранты на реализацию проектов по благоустройству. Как сообщается на официальном сайте «Комфортной городской среды и ЖКХ», победителями стали Воткинск и Сарапул.

Напомним, что они подавали заявки на IV всероссийский конкурс малых городов. Сарапул презентовал «Музейный квартал», который объединит некоторые общественные места с Красной площадью и набережной реки Кама.

Воткинск предложил проект по заключительной части благоустройства набережной. На этом этапе у пруда планируется поставить пирс, трибуны для просмотра парусных соревнований, ярмарочные павильоны, а также нанести разметку велосипедных дорожек с двухсторонним движением.

На набережной появятся детские площадки, «тихие» и «шумные» зоны отдыха, ресторан на воде, «дерево желаний», комфортные места для рыбалки. Также запланирована установка стендов с пейзажами города, которые можно будет разукрашивать, арт-объект в форме полигональной рыбы и музыкальные камни, которые звучат при нажатии. На территории сохранят нынешнее озеленение, установят освещение и организуют подсветку деревьев с дорожками.

Отметим, что всероссийский конкурс малых городов проводится ежегодно с 2018 года. Заявки отправляют по лучшим проектам в создании комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Призовой фонд составляет 10 млрд рублей. Таким образом в рамках конкурса в 2021-2022 годов будут реализованы сразу 160 проектов. На участие в четвертом конкурсе отправили 301 заявку из 76 субъектов России.

Напомним, что в 2019 году Воткинск уже выигрывал грант на реализацию проекта парка имени Петра Чайковского «Времена года». Также в феврале 2020 года Глазов представил на конкурс малых городов проект благоустройства улицы Кирова «Связывая времена и пространства». Сообщалось, что на эти цели город получит 90 млн рублей.