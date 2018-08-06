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Власти Удмуртии отчитались об исполнении бюджета за первое полугодие

09:45, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
09:45, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
737
0
#бюджет\n#Правительство\n#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Доходы составили 33 млрд 75 млн рублей, расходы – 32 млрд 4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии отчитались об исполнении бюджета за 6 месяцев 2018 года. Как сообщает пресс-служба регионального кабинета министров, доходы составили 33 млрд 75 млн рублей, расходы – 32 млрд 4 млн рублей.

Первый показатель исполнен на 47,3% к годовым бюджетным назначениям, второй – на 45,6%. Профицит казны отмечен на уровне 1 млрд 72 млн рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов основную долю занимают налог на прибыль организаций – 41,4% и налог на доходы физических лиц – 29,5%.

Исполнение по налогу на прибыль организаций составило 10 млрд 720 млн рублей или 52,1% к годовым бюджетным назначениям, по налогу на доходы физических лиц – 7 млрд 632 млн рублей (47,9%). 

По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, темп роста расходов бюджета к уровню прошлого года составил 102 процента. Исполнение бюджета в рамках госупрограмм Удмуртии за 6 месяцев составило 31 млрд 283 млн рублей, при этом доля программных расходов в общей сумме расходов региональной казны составила 97,8 процента.

В расходах бюджета значительная часть приходится на межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованиям. Их общий объём составил 12 млрд 939 млн рублей. За первое полугодие погасили 604 млн рублей банковских кредитов.

Отчёт об исполнении бюджета направили Государственному Совету Удмуртской Республики и Государственному контрольному комитету Удмуртской Республики.

09:45, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
737
0
#бюджет\n#Правительство\n#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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