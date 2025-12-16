Закрыть
Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Ижевске

17:54, 16 декабря, 2025
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИА «Сусанин»
Авария произошла на улице Ворошилова.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 16 декабря, в Ижевске произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Авария случилась около 15:30 на улице Ворошилова, напротив дома 25. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика «Вольво» при повороте налево зацепил прицепом по касательной пассажирский автобус «МАЗ» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров автобуса – 25-летний и 48-летний мужчины.

Напомним, в результате ДТП останавливалось движение общественного транспорта.

 

