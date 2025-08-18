Закрыть
Житель Игринского района избил мать и облил её кипятком

14:35, 18 августа, 2025
#Игра\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
При этом у молодого человека имелась непогашенная судимость за такое же преступление в отношении мамы.

Игра. Удмуртия. Суд над 28-летним молодым человеком, избившим свою мать, состоялся в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Установлено, что из-за неприязни к 60-летней маме, подсудимый ударил женщину кулаками и ногами, нанёс порезы ножом по рукам и ногам, облил её кипятком. У потерпевшей остались ожоги 2-3 степени.

«Преступление подсудимым совершено в период непогашенной судимости за аналогичное преступление, также в отношении своей матери», — рассказали в пресс-службе судов УР. 

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 дней — по совокупности преступлений, сложив наказание с другим приговором. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.

