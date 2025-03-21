Воткинск. Удмуртия. В селе Июльское Воткинского района Удмуртии в огне пожара погибли два павлина и шестьдесят куриц. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Вечером 20 марта 35-летняя хозяйка дома увидела, что из хозпостройки, которая обогревалась электроприбором на протяжении трёх лет, идёт дым. Внутри уже вовсю бушевал огонь. Женщина взяла детей 10 месяцев и 4 лет и убежала к соседям.

«Пожар на 24 квадратах потушили 5 специалистов и 2 единицы техники МЧС России. Причина – короткое замыкание в приборе», – говорится в сообщении.

В результате возгорания погибли два павлина и шестьдесят куриц.

В МЧС напоминают, что нельзя оставлять электроприборы без присмотра.