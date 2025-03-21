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В Удмуртии в пожаре погибли два павлина и шесть десятков кур

09:46, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии в пожаре погибли два павлина и шесть десятков кур
09:46, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#Воткинский район\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#возгорание\n#гибель птиц
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Никто из людей не пострадал.

Воткинск. Удмуртия. В селе Июльское Воткинского района Удмуртии в огне пожара погибли два павлина и шестьдесят куриц. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Вечером 20 марта 35-летняя хозяйка дома увидела, что из хозпостройки, которая обогревалась электроприбором на протяжении трёх лет, идёт дым. Внутри уже вовсю бушевал огонь. Женщина взяла детей 10 месяцев и 4 лет и убежала к соседям.

«Пожар на 24 квадратах потушили 5 специалистов и 2 единицы техники МЧС России. Причина – короткое замыкание в приборе», – говорится в сообщении.

В результате возгорания погибли два павлина и шестьдесят куриц.

В МЧС напоминают, что нельзя оставлять электроприборы без присмотра.

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09:46, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
8
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#возгорание\n#гибель птиц