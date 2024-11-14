Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сотрудники ведомства выявили факт передачи руководящим сотрудником одной из муниципальных организаций Ижевска секретной информации о системе обеспечения безопасности функционирования критически важного инфраструктурного объекта лицу, не допущенному к работе с такими сведениями.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Ведутся дальнейшие следственные действия. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — лишение свободы до 4 лет.