Ижевчанка хотела подзаработать на бронировании отелей, но потеряла 1,5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Сотрудница банка из Ижевска хотела подзаработать на бронировании номеров отелей, но в итоге перевела мошенникам 1 570 000 рублей, которые взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что изначально мошенники связались с женщиной в одной из социальных сетей с предложением подзаработать. Потерпевшей нужно было позитивно оценивать гостиницы и высылать скриншоты. За это ей заплатили 6000 рублей.

После женщине требовалось самой бронировать отели, при этом она отправляла деньги на неизвестный счёт, но в ответ получала чуть больше. Затем потерпевшая начала отправлять деньги, взятые в кредит, но прибыль больше не получала. Со слов мошенников, чтобы получить деньги, ей нужно было заплатить комиссию от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. В общей сложности потерпевшая перевела на счёт мошенников чуть больше полутора миллионов рублей.

На аналогичную уловку попалась и другая женщина. Безработная жительница Ижевска так же под предлогом бронирования отеля перевела на неизвестный счёт 360 тыс. рублей.

При этом утверждается, что обе потерпевшие знали о возможных схемах мошенничества в интернете.

В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением лиц, причастных к преступлению.