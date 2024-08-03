В двух районах Удмуртии от огня пострадали магазины

Яр. Удмуртия. Утром 2 августа в деревне Ворца Ярского района загорелось помещение магазина, от огня пострадали мебель, две морозильные камеры, стены, потолок и продукция. О ликвидации пожара сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Возгорание произошло по причине короткого замыкания в розетке.

В тот же день загорелся еще один магазин, уже в Завьяловском районе. Наиболее вероятной причиной пожара дознаватели рассматривают короткое замыкание электропроводов в светильнике.

МЧС России напоминает о мерах пожарной безопасности:

необходимо следить за состоянием проводки, пользоваться только исправным электрооборудованием, включать электроприборы перед непосредственным использованием, не оставлять без присмотра работающие электроприборы. Также крайне важно установить пожарный извещатель. Этот прибор среагирует на дым громким звуком и оповестит о возгорании.