Вандалы испортили скамейку на детской площадке в Грахово

Личности пока не установлены.
Грахово. Удмуртия. В Грахово неустановленные лица «варварски» сломали скамейку на детской площадке «Лидер». Об этом сообщил глава Граховского района Виктор Белов на своей странице в соцсетях.
Граховский глава обратился к жителям, которые имеют сведения о личностях, испортивших скамейку. Он попросил свидетелей передать информацию о них в полицию или ему в личных сообщениях.
«Не проходите мимо нарушителей! Не уничтожайте то, что делается для удобства и комфорта жителей! Только совместными усилиями, осознавая взаимную ответственность, мы сможем сделать наши населенные пункты ухоженными, уютными и красивыми», — резюмировал Виктор Белов.