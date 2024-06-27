Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

Вандалы испортили скамейку на детской площадке в Грахово

13:20, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Вандалы испортили скамейку на детской площадке в Грахово
13:20, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
92
0
#вандализм\n#дети\n#Грахово
Фото: Виктор Белов
92
0

Личности пока не установлены.

Грахово. Удмуртия. В Грахово неустановленные лица «варварски» сломали скамейку на детской площадке «Лидер». Об этом сообщил глава Граховского района Виктор Белов на своей странице в соцсетях.

Граховский глава обратился к жителям, которые имеют сведения о личностях, испортивших скамейку. Он попросил свидетелей передать информацию о них в полицию или ему в личных сообщениях.

«Не проходите мимо нарушителей! Не уничтожайте то, что делается для удобства и комфорта жителей! Только совместными усилиями, осознавая взаимную ответственность, мы сможем сделать наши населенные пункты ухоженными, уютными и красивыми», — резюмировал Виктор Белов.

13:20, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
92
0
#вандализм\n#дети\n#Грахово