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Бывшего сотрудника предприятия ОПК в Удмуртии осудили за растрату

12:00, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Бывшего сотрудника предприятия ОПК в Удмуртии осудили за растрату
12:00, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#УФСБ\n#ОПК
Фото: unsplash.com (Jingming Pan)
580
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Он похищал используемые при производстве драгоценные металлы.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении бывшего руководящего работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, причастного к хищению используемых при производстве драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба УФСБ по УР, мужчину обвиняли по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере».

Причастность фигуранта к совершению преступления выявлена и расследована сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртии.

С учётом признания обвиняемым своей вины и возмещения причинённого ущерба в полном объёме судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.

12:00, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
580
0
#Удмуртия\n#УФСБ\n#ОПК