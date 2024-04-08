Бывшего сотрудника предприятия ОПК в Удмуртии осудили за растрату

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении бывшего руководящего работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, причастного к хищению используемых при производстве драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба УФСБ по УР, мужчину обвиняли по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере».

Причастность фигуранта к совершению преступления выявлена и расследована сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртии.

С учётом признания обвиняемым своей вины и возмещения причинённого ущерба в полном объёме судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.