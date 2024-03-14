Скатившегося со стихийной горки ребёнка сбили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель «Рено Логан» наехала на 7-летнего ребёнка, скатившегося со стихийной горки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла вечером 13 марта во дворе дома №116 по улице 40 лет Победы. 50-летняя женщина за рулём «Рено Логан» сбила 7-летнего мальчика, который скатился с несанкционированной горки. Ребёнок получил травмы, его осмотрели врачи.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает родителей поговорить со своими детьми о возможной опасности подобных развлечений во избежание подобных ситуаций.