В Глазовском районе в результате двойного наезда автомобилями погибли женщина и корова

Глазов. Удмуртия. Трагическое ДТП произошло 13 июля в Глазовском районе. Под колесами двух автомобилей оказались 40-летняя женщина и корова. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 01:00 на 72 километре трассы Игра-Глазов 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии опьянения, наехал на пешехода — женщину 40 лет, и находившуюся рядом с ней корову.

После удара «Гранта» врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась. Женщину вместе с коровой выбросило на встречную полосу, где они попали под колеса «Ленд Ровера». В результате двойного наезда пешеход и животное погибли на месте. Пострадала и 39-летняя пассажирка «Лады», она получила травмы.

По предварительной информации, погибшая была пассажиром автомобиля «Тойота Корона». Машина припарковалась, женщина вышла на дорогу проверить, почему корова ночью находится на проезжей части. Световозвращающих элементов на ее одежде не было.

Отмечается, что водитель «Лады» уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение в пьяном виде.

По факту случившегося полиция проводит проверку.