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В Можге 47-летний пешеход погиб под колесами «Лады»

12:45, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Можге 47-летний пешеход погиб под колесами «Лады»
12:45, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
322
0
#Можга\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пешеходы\n#гибель человека
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
322
0

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Можга. Удмуртия. В Можге 47-летний мужчина погиб при переходе дороги вне пешеходного перехода. Инцидент произошел вечером 29 апреля, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП случилось в субботу около 21:40 минут на улице Можгинской. 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода, который  пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Травма, полученная мужчиной, оказалась смертельной. По факту происшествия ведется расследование.

12:45, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
322
0
#Можга\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пешеходы\n#гибель человека