В Можге 47-летний пешеход погиб под колесами «Лады»

Можга. Удмуртия. В Можге 47-летний мужчина погиб при переходе дороги вне пешеходного перехода. Инцидент произошел вечером 29 апреля, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП случилось в субботу около 21:40 минут на улице Можгинской. 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Травма, полученная мужчиной, оказалась смертельной. По факту происшествия ведется расследование.