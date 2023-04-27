В Ижевске 20-летний водитель «Рено» разбился насмерть на улице Коммунаров

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске молодой водитель получил смертельную травму в ДТП на улице Коммунаров. Авария произошла ранним утром 27 апреля, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла около 04:00 напротив дома №285. По данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не совладал с управлением, машина опрокинулась и врезалась в дерево. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям проявлять осторожность при передвижении в темное время суток, учитывать дорожные и погодные условия.