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В Ижевске 20-летний водитель «Рено» разбился насмерть на улице Коммунаров

13:24, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске 20-летний водитель «Рено» разбился насмерть на улице Коммунаров
13:24, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
352
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#авария\n#гибель человека
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
352
0

Молодой человек не справился с управлением.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске молодой водитель получил смертельную травму в ДТП на улице Коммунаров. Авария произошла ранним утром 27 апреля, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла около 04:00 напротив дома №285. По данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не совладал с управлением, машина опрокинулась и врезалась в дерево. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям проявлять осторожность при передвижении в темное время суток, учитывать дорожные и погодные условия.

13:24, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
352
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#авария\n#гибель человека