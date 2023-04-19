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Mercedes-Benz и BMW столкнулись на улице Карла Маркса в Ижевске

17:20, 19 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Mercedes-Benz и BMW столкнулись на улице Карла Маркса в Ижевске
17:20, 19 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#ГИБДД\n#водители
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Все живы.

Ижевск. Удмуртия. «Мерседес-Бенз» и БМВ столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Шумайлова в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 19 апреля около 13:00. За рулем «Мерседеса» находилась 26-летняя девушка. По предварительным данным, она совершала обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. После столкновения с БМВ «Мерседес» въехал в световую опору. Водителя осмотрела скорая, госпитализация не понадобилась.

Проводится расследование.

17:20, 19 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#ГИБДД\n#водители