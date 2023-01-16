Сводка МЧС: данные о пожарах и иных происшествиях в Удмуртии с 9 по 15 января

Ижевск. Удмуртия. На прошедшей неделе, с 9 по 15 января 2023 года, на контроле оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Удмуртии находились 12 аварий на системах холодного водоснабжения и одна — на системе теплоснабжения.

Так, например, более суток проводились аварийно-восстановительные работы в четырёх муниципальных образованиях.

В деревне Бураново Малопургинского района произошло нарушение централизованного водоснабжения. Время аварийно-восстановительных работ составило 7 суток. Причиной продолжительных работ стало затруднение при извлечении обслуживающей организацией глубинного насоса из скважины, а также аномально холодная погода — температура воздуха в населенном пункте опускалась до –41 градуса по Цельсию. На период работ осуществлялся подвоз воды населению.

Также нарушение централизованного водоснабжения произошло в Шарканском районе в деревнях Удмуртские Альцы, Малая Ита, Сосновка и Карсашур.

Подобная проблема возникла и в Сюмсинском районе (станция Пижил и деревня Русская Бобья). Ремонт шёл 4 суток. Причина продолжительных работ – отсутствие инженерной техники для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, в двух последних случаях оказалось, что у обслуживающих организаций отсутствуют емкости для подвоза питьевой воды населению на период проведения ремонта. Подвоз осуществлялся емкостями, предоставленными населением.

В Можге причиной аварии послужили многочисленные порывы магистрального трубопровода теплоснабжения в результате гидравлического удара при повторном заполнении системы теплоносителя. В настоящее время авария ликвидирована, теплоснабжение восстановлено.

За неделю на территории региона произошло 42 техногенных пожара, 13 из них ликвидировали с помощью добровольцев. Погибших нет, два человека получили ожоги.

Стоит отметить, что 33 пожара произошли в жилых домах и банях. Основные причины две: короткое замыкание электрического оборудования (12 пожаров) и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода (15 пожаров).

10 января зарегистрировано самое большое количество пожаров в сутки (за неделю) — 8.

14 января стало самым «жарким» для можгинских огнеборцев: спасатели тушили пожар на площади 370 кв. м.

Так, в 05:23 в пожарно-спасательную службу Можги поступило сообщение о пожаре в двух жилых хозяйствах. К прибытию пожарных открытым пламенем горели дом и надворные постройки, загоралась кровля соседского дома и навес. От сильного жара расплавлялась поликарбонатовая обшивка третьего соседнего дома.

По словам соседей, пожар в надворных постройках начался чуть ли не в 4 утра. Женщина смотрела телевизор и услышала странный хлопок. Подумала о запуске очередного новогоднего салюта или петарды. На том и успокоилась. Через некоторое время увидела через окно огненное зарево: у соседей горели гараж, хлев, баня, веранда под общей металлической кровлей, пламя подбиралось к дому. Разбудив мужа, они начали собирать документы. Не прошло и 5 минут, как от сильного жара окна в их доме почернели. Испугавшись, они выбежали на улицу, начали звонить соседям, потом в МЧС. К счастью, жители дома, где начался пожар, хозяйка и её 16-летняя дочь, вовремя проснулись и успели спастись.

У дознавателей пока две версии причины пожара: короткое замыкание электрической проводки в гараже или подключенного в сеть масляного радиатора в хлеве. По словам хозяев, жильё построено в 2022 году, в этом же году они приглашали специалиста, который выполнил монтаж электрического оборудования дома, гаража и надворных построек с отдельными автоматами защиты. Правда, на момент возникновения пожара они почему-то не сработали. Наличие автомобиля с горючим топливом и позднее обнаружение пожара поспособствовали быстрому и свободному развитию горения.

В ГУ МЧС по Удмуртии рекомендуют:

- проверяйте документы специалистов, выполняющих электромонтажные работы;

- по возможности отключайте электроснабжение хозяйственных строений на ночь и во время длительной поездки из дома;

- всегда отключайте электрические приборы из розетки.