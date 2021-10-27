В Удмуртии погиб пожилой водитель, вовремя не сменивший летнюю резину

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Летняя авторезина стала причиной смертельной аварии в Удмуртии. Пожилой водитель, вовремя не поменявший покрышки, погиб в Якшур-Бодьинском районе, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 26 октября около 13:45 минут, на 4 км автодороги Ижевск – Чур. 67-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21110 на повороте не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с «Ладой Калина».

Водителя ВАЗа госпитализировали, однако в больнице он скончался от полученных травм. 53-летнему мужчине, управлявшему «Калиной», понадобилась разовая медицинская помощь.

Всего по данным ГИБДД за последние сутки в Удмуртии зарегистрировано 63 ДТП, в результате которых один человек погиб и 7 участников движения получили травмы. В 5 случаях одной из главных причин аварий стала эксплуатация «обутых» не по сезону автомобилей.