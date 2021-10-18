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Житель Удмуртии заколол копьем лося

18:10, 18 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Удмуртии заколол копьем лося
18:10, 18 октября, 2021
Екатерина Сентемова
477
0
#Ува\n#Удмуртия\n#браконьеры\n#оружие\n#охота\n#ущерб
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
477
0

Причиненный экологический ущерб от убийства животного составил 240 тыс. рублей.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии полиция задержала мужчину, который незаконно убил лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

11 октября 2021 года житель деревни Мушковай Увинского района без разрешения на отстрел вышел на охоту. Используя петлю из металлического троса он поймал самца лося и с помощью копья заколол животное.

14 октября подозреваемый попытался перевезти мясо сохатого, когда его задержали сотрудники ГИБДД.

По факту незаконного убийства животного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. У мужчины изъяли мясо, охотничий нож и другие орудия охоты.

За совершенное преступление обвиняемому грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности. Также он должен возместить экологический ущерб, который составил 240 тыс. рублей.

Напомним, что 11 октября в Удмуртии во время охотничьего рейда обнаружили жителей Татарстана, также незаконно убивших лося.

18:10, 18 октября, 2021
Екатерина Сентемова
477
0
#Ува\n#Удмуртия\n#браконьеры\n#оружие\n#охота\n#ущерб
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