Находившуюся в федеральном розыске жительницу Ижевска задержали на улице Авангардной

Ранее она подделывала документы, а сейчас приобрела наркотики.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали девушку, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

29-летняя неработающая жительница Ижевска находилась в федеральном розыске за подделку, оборот и изготовление поддельных документов. Ее удалось задержать на улице Авангардной, где она забирала закладку. Позднее девушка пояснила, что купила наркотики в интернете.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. По факту хранения наркотиков возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Женщину могут лишить свободы на срок до 10 лет.