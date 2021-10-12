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Находившуюся в федеральном розыске жительницу Ижевска задержали на улице Авангардной

12:00, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Находившуюся в федеральном розыске жительницу Ижевска задержали на улице Авангардной
12:00, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
811
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#задержание\n#наркотики\n#розыск
Фото: pixabay.com
811
0

Ранее она подделывала документы, а сейчас приобрела наркотики.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали девушку, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

29-летняя неработающая жительница Ижевска находилась в федеральном розыске за подделку, оборот и изготовление поддельных документов. Ее удалось задержать на улице Авангардной, где она забирала закладку. Позднее девушка пояснила, что купила наркотики в интернете.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. По факту хранения наркотиков возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Женщину могут лишить свободы на срок до 10 лет.

12:00, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
811
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#задержание\n#наркотики\n#розыск
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