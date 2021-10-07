Ижевчанин получил условный срок за угон автомобилей из Беларуси

Ущерб превысил миллион российских рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд вынес приговор автоугонщику, который перегонял машины из Беларуси в Россию. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Установлено, что 27-летний житель Ижевска в сентябре 2018 года арендовал в Минске две машины: на 3 и 4 суток соответственно. Вместо возврата законным владельцам, он решил перегнать оба транспортных средства в Россию для последующей продажи.

Подсудимый попросил своего знакомого перегнать в Россию одну из машин, утверждая, что является её владельцем. Вторую он доставил сам.

В России оба автомобиля были проданы, полученные деньги молодой человек потратил на личные цели.

Вынося приговор, суд учёл, что подсудимый признал вину полностью, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. По части 3 статьи 159 УК России («Хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере») его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осуждённый должен будет выплатить причинённый ущерб — 1 399 600 российских рублей.

Напомним, молодой человек находился в федеральном розыске, но тогда в деле фигурировала одна угнанная машина. Его задержали в 2021 году.