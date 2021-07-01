Машина врезалась рядом со входом в здание.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель иномарки протаранил стену магазина. Машина врезалась в здание после столкновения на перекрестке, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло вечером в среду, 30 июня, на нерегулируемом перекрестке недалеко от дома №71 на улице 7-я Подлесная. Около 17:40 30-летний водитель «Хендай Солярис» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан».

Машины столкнулись, от удара «Ниссан» выбросило с дороги и автомобиль врезался в здание. 37-летний водитель протаранил стену магазина рядом с входной группой. В результате аварии пассажир «Ниссана» - 35-летняя женщина - получила травмы, для оказания помощи ее увезли в больницу.