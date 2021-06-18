Житель Удмуртии, взявший в заложники бабушку жены, получил условный срок

Он не выпускал женщину из квартиры около 5 часов.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили мужчину, который запер пенсионерку в ее же квартире. Об том сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Удмуртской Республике.

40-летнего жителя Завьяловского района обвинили в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

После ссоры с мужем жена забрала детей и уехала в Игру к родителям. В ночь с 5 на 6 февраля мужчина приехал за семьей, но в 6 утра обнаружил лишь автомобиль жены возле дома ее бабушки. Обвиняемый вошел в квартиру, угрожал 86-летней женщине ножом, запер дверь, отобрал телефон и не хотел выпускать женщину до прибытия супруги. Он удерживал ее до 11 часов, пока не прибыла полиция.

Мужчину признали виновным в совершении преступления. Его условно лишат свободы на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.