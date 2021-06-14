Удмуртский филиал «Почты России» заплатит штрафы в 40 тысяч рублей за нарушение прав граждан

Клиенты были недовольны качеством обслуживания.

Ижевск. Удмуртия. За нарушения федерального закона удмуртский филиал «Почты России» заплатит штраф 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С начала 2021 года жители Удмуртии написали 34 обращения о нарушении своих прав в отделениях почты. Больше всего жалоб поступило от Ижевчан – 85,3%.

Горожане недовольны навязыванием дополнительной услуги по страхованию жизни при оплате коммунальных услуг, задержкой или потерей заказного письма или посылки.

Эти факты являются нарушениями Федерального закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» и № 176-ФЗ «О почтовой связи».

Управление рассмотрело все обращения горожан и привлекло АО «Почта России» к административной ответственности. Было составлено 13 протоколов о правонарушениях. Удмуртский филиал должен выплатить штраф 40 тыс. рублей.