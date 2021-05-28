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Авария легковушки с двумя грузовиками унесла жизни женщины и 3-летней девочки в Удмуртии

19:28, 28 мая, 2021
Дарья Саушина
Авария легковушки с двумя грузовиками унесла жизни женщины и 3-летней девочки в Удмуртии
19:28, 28 мая, 2021
Дарья Саушина
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#ДТП\n#ГИБДД\n#происшествие\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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ДТП произошло в Можгинском районе.

Можга. Удмуртия. В столкновении легковушки и двух грузовиков в Удмуртии погибли два человека. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 28 мая этого года около 17:30 в Можгинском районе. По данным регионального Управления МЧС, ДТП произошло в районе села Можга.

На дороге столкнулись «Лада Гранта» и два грузовых автомобиля.

В результате 28-летняя женщина за рулем «Гранты» и ее 3-летняя пассажирка погибли на месте.

Что стало причиной аварии, пока не сообщается.

19:28, 28 мая, 2021
Дарья Саушина
17
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#происшествие\n#Можга\n#Удмуртия