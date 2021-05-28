Авария легковушки с двумя грузовиками унесла жизни женщины и 3-летней девочки в Удмуртии

ДТП произошло в Можгинском районе.

Можга. Удмуртия. В столкновении легковушки и двух грузовиков в Удмуртии погибли два человека. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 28 мая этого года около 17:30 в Можгинском районе. По данным регионального Управления МЧС, ДТП произошло в районе села Можга.

На дороге столкнулись «Лада Гранта» и два грузовых автомобиля.

В результате 28-летняя женщина за рулем «Гранты» и ее 3-летняя пассажирка погибли на месте.

Что стало причиной аварии, пока не сообщается.