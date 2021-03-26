В Ижевске двое жителей отравились угарным газом

Трупы мужчины и женщины были обнаружены в квартире на улице Лихвинцева.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате отравления угарным газом. Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Лихвинцева. 24 марта около 19 часов здесь обнаружили тела 41-летней жительницы Ижевска и 45-летнего жителя Камбарского района без видимых признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Причиной смерти предположительно стало отравление угарным газом из-за неисправности газового водонагревателя. Следственным отделом по Индустриальному району Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного Кодекса РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются владелец квартиры и родственники погибших. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.