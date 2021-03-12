В апреле суд начнет рассматривать иск к экс-главе Удмуртии о взыскании с него 200 млн рублей

Заседание пройдет 5 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Заседание по иску Генпрокуратуры России к экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву пройдет 5 апреля. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Рассматривать его будет Индустриальный районный суд Ижевска.

Напомним, в ноябре 2020 года надзорный орган предъявил к осужденному иск о взыскании с него и его семьи имущества на сумму 200 млн рублей в доход государства. Причиной тому послужил неофициальный заработок, который глава получал с 2007 по 2016 годы и не отражал в декларации. За этот период он и его семья приобрели 75 квартир, домов и земельных участков, причем собственником большей части имущества была дочь Соловьева, которая не имела легальных источников дохода.

По информации Генпрокуратуры, бывший глава был собственником объекта незавершенного строительства - здания ООО «Удмуртстальмост», и 30% уставного капитала в этой компании, участвовал в деятельности ООО «АБЗ Пойма» и профинансировал это предприятие на 39,5 млн рублей. В то же время его официальный доход составил чуть более 19 млн рублей.

Напомним, Александра Васильевича задержали в апреле 2017 года. Его обвинили в получении взяток при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Завьяловский районный суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей. Сообщалось также, что после вынесения приговора Соловьев попал в больницу. Телеграм-каналы писали, что бывший глава скончался, однако эти сухи опровергли в Минздраве Удмуртии. Сейчас он находится в медучреждении ФСИН.