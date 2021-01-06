За новогодние праздничные дни 10 ДТП в Удмуртии произошли по вине пьяных водителей

За первые пять дней 2021 года в республике задержали 123 пьяных водителей.

Ижевск. Удмуртия. За новогодние праздничные дни на территории Удмуртии произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, в результате один человек погиб, один получил травмы, а 17 транспортных средств получили механические повреждения.

Всего с 1 по 5 января 2021 года сотрудники Госавтоинспекции задержали в Удмуртии 123 пьяных водителя.

Например, 1 января около 20:00 напротив дома № 24 на улице Ракетной в Ижевске 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на стоящие автомобили: «ВАЗ 2112», «Фольксваген Поло», «Тойота». Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении нетрезвого водителя сотрудниками ДПС были составлены административные материалы.

3 января около 00:38 напротив дома № 21 по улице Удмуртской в деревне Новый Мултан Кизнерского района водитель автомобиля «Форд», 41-летняя женщина, наехала на пешехода — 41-летнего мужчину, внезапно выбежавшего на проезжую часть. В результате пешеход погиб. В ходе проведения медицинского освидетельствования у женщины-водителя установили состояние алкогольного опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

4 января около 14:23 напротив дома № 68 по улице Советской в Можге 24-летний водитель кроссового мотоцикла «X-MOTORS», не имеющий право на управление транспортным средством и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем «КИА», под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП мотоводитель получил травмы.