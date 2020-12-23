Ижевчанин убил своего знакомого из-за испачканного ковра

Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска осуждён на 8 лет строгого режима за нападение на своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года 47-летний ижевчанин выпивал со своим 61-летним знакомым спиртные напитки. Ночью осуждённый увидел, что его товарищ испачкал ему ковёр. Разозлившись, ижевчанин начал бить своего собутыльника ногами, в том числе по голове. Наутро потерпевший ушёл домой, откуда его увезли в больницу. Вскоре он умер от полученных травм.