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Житель Ижевска ограбил магазин и украл 14 бутылок алкоголя

15:51, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Житель Ижевска ограбил магазин и украл 14 бутылок алкоголя
15:51, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление
Фото: pixabay.com
168
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Ущерб составил 13 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала подозреваемого в краже алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску. 
Как установили полицейские, 39-летний ранее судимый житель Ижевска ночью выпивал в квартире со знакомыми. Когда спиртное закончилось, он пошёл в ближайший магазин, который оказался закрыт. Тогда он разбил стекло, забрал 14 бутылок с алкоголем и скрылся. Наутро сотрудники супермаркета обнаружили следы проникновения и обратились в полицию. Ущерб составил 13 тыс. рублей. 
При обыске полиция нашла уже пустые бутылки — те самые, что были украдены из магазина. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). За данное преступление мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.
15:51, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление