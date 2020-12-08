Житель Ижевска ограбил магазин и украл 14 бутылок алкоголя

Ущерб составил 13 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала подозреваемого в краже алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Как установили полицейские, 39-летний ранее судимый житель Ижевска ночью выпивал в квартире со знакомыми. Когда спиртное закончилось, он пошёл в ближайший магазин, который оказался закрыт. Тогда он разбил стекло, забрал 14 бутылок с алкоголем и скрылся. Наутро сотрудники супермаркета обнаружили следы проникновения и обратились в полицию. Ущерб составил 13 тыс. рублей.

При обыске полиция нашла уже пустые бутылки — те самые, что были украдены из магазина.