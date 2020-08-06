Замначальника УФСИН по Удмуртии обвинили в создании незаконной столовой в здании ведомства

Дело будет рассматривать Первомайский суд Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Заместителя начальника УФСИН по Удмуртии обвиняют в создании незаконной столовой в здании регионального главка ведомства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, по версии правоохранителей, точка общепита работала более 3 лет – с сентября 2015 по январь 2019 года. При этом у столовой не было разрешения на использование государственного имущества и иных документов. Предварительное следствие посчитало, что таким образом замначальника УФСИН извлек преступный доход в сумме 837 тыс. рублей.

Кроме того, его обвиняют в мошенничестве при получении социальной выплаты на приобретение жилья при отсутствии нуждаемости. Похищенные с конца 2010 по февраль 2015 года средства оценили в 1,9 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплаты»). Дело будет рассматривать Первомайский районный суд Ижевска.