Предприниматель из Удмуртии продала чужие ж/д вагоны

Ущерб составил более 1 млн рублей.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Предприниматель из Удмуртии продала чужие ж/д вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской прокуратуры.

Директор компании разместила в интернете объявление о продаже семи вагонов. На информацию откликнулась нижегородская фирма и подтвердила готовность купить 4 из них. На счет удмуртской компании фирма перевела более 1 млн 300 тыс. рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд приговорил обвиняемую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ущерб взыскан в полном объеме.