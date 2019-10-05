Во время пешего подхода в Можге на ребенка упало дерево

Ребенка госпитализировали.

Можга. Удмуртия. На несовершеннолетнего участника пешего похода в Можге упало дерево. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Минспорта Удмуртской Республики.

По предварительным данным, ребенка госпитализировали. О полученных им травмах и состоянии пострадавшего не сообщается.

Горожане в социальных сетях обсуждают произошедшее. Они рассказывают, что дерево упало из-за сильного ветра. По сообщениям очевидцев, мальчика на вертолете санавиации доставили в Ижевск.