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В суд передали дело мошенников из Свердловской области, обманувших автовладельцев в Удмуртии

10:40, 26 марта, 2019
Анна Торхова
10:40, 26 марта, 2019
Анна Торхова
147
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#автомобиль\n#Свердловская область
Фото: pixnio.com
147
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Мужчины нашли потерпевших в интернете.

Ижевск. Удмуртия. Двое мужчин из Свердловской области предстанут перед судом за мошенничество в отношении семерых жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Обвиняемые находили на сайте объявления о продаже автомобилей и назначали владельцам встречи для оценки товара. После этого мужчины договаривались о покупке авто в рассрочку. Стороны заключали договор купли-продажи, обвиняемые передавали расписки о долговых обязательствах, а потерпевшие отдавали автомобили в пользование.

Позднее мужчины перепродавали машины и тратили деньги по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Злоумышленников задержали на территории Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направили в Октябрьский суд Ижевска.

10:40, 26 марта, 2019
Анна Торхова
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#автомобиль\n#Свердловская область

 

 

 


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