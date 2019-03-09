play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

Рабочего одного из заводов Ижевска заподозрили в сбыте наркотиков

11:31, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
11:31, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
304
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#заводы
Фото: susanin.news
304
0

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Рабочего одного из заводов Ижевска задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

При личном досмотре 23-летнего подозреваемого полицейские обнаружили свёртки с синтетическими наркотиками, приготовленные к сбыту. По месту жительства задержанного обнаружили ещё несколько свёртков с запрещённым веществом, а также упаковочный материал и электронные весы.

Полицейские установили, что задержанный является курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. Вещества он фасовал дома и распространял на территории Ижевска путём оборудования тайников. Сотрудники полиции обнаружили шесть таких тайников, которые подозреваемый оборудовал во дворах домов на территории Ленинского и Первомайского районов города.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. По фактам покушения на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

11:31, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
304
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#заводы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
3780

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

3547
14:52, 02 марта, 2019

Один человек погиб в ДТП на границе Удмуртии и Пермского края

2942
17:58, 02 марта, 2019

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

2854
17:15, 04 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2743
13:10, 05 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3578

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1465
17:36, 05 марта, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1391
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1303
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

1090
10:55, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3711

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

2189
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1670
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1670
09:28, 06 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

906
19:00, 04 марта, 2019