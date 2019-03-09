Рабочего одного из заводов Ижевска заподозрили в сбыте наркотиков

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Рабочего одного из заводов Ижевска задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

При личном досмотре 23-летнего подозреваемого полицейские обнаружили свёртки с синтетическими наркотиками, приготовленные к сбыту. По месту жительства задержанного обнаружили ещё несколько свёртков с запрещённым веществом, а также упаковочный материал и электронные весы.

Полицейские установили, что задержанный является курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. Вещества он фасовал дома и распространял на территории Ижевска путём оборудования тайников. Сотрудники полиции обнаружили шесть таких тайников, которые подозреваемый оборудовал во дворах домов на территории Ленинского и Первомайского районов города.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. По фактам покушения на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.