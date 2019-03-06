В Удмуртии двух сотрудниц завода обвинили в коммерческом подкупе

Женщинам грозит до 9 лет лишения свободы и штраф.

Сарапул. Удмуртия. Двух сотрудниц АО «Сарапульский радиозавод» обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с ноября 2016 года по ноябрь 2018 года женщины, которые выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциями, получили за лоббирование интересов ряда организаций более 400 тыс. рублей.

Кроме того, одна из обвиняемых получила коммерческий подкуп на сумму более 650 тыс. рублей.

Обвиняемым грозит до 9 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.