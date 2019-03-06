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В Удмуртии двух сотрудниц завода обвинили в коммерческом подкупе

09:57, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:57, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
331
0
#Сарапул\n#подкуп\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: arzik2
331
0

Женщинам грозит до 9 лет лишения свободы и штраф.

Сарапул. Удмуртия. Двух сотрудниц АО «Сарапульский радиозавод» обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с ноября 2016 года по ноябрь 2018 года женщины, которые выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциями, получили за лоббирование интересов ряда организаций более 400 тыс. рублей.

Кроме того, одна из обвиняемых получила коммерческий подкуп на сумму более 650 тыс. рублей.

Обвиняемым грозит до 9 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

09:57, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
331
0
#Сарапул\n#подкуп\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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