Легковушка протаранила стоящий «КамАЗ» в Игринском районе Удмуртии

Водителя «Лады Калины» увезли в больницу.

Игра. Удмуртия. «Лада Калина» въехала в стоящий «КамАЗ» на 9 км дороги «Игра-Глазов». Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 23 января около 07:00.

Грузовик находился на правой обочине по направлению движения легковушки. В результате ДТП 59-летний водитель «Калины» получил травмы, его отвезли в больницу.