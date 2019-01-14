play
pause
  • $ 66.92 ↑
  • € 77.13 ↓

В Глазове спасли провалившуюся в люк собаку

16:05, 14 января, 2019
Анна Торхова
16:05, 14 января, 2019
Анна Торхова
232
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#добро\n#помощь\n#собака\n#спасение
Фото: pixabay.com
232
0

Животное угодило на глубину 4 м.

Глазов. Удмуртия. В Глазове спасли провалившуюся в канализационный люк собаку. Об этом «Сусанину» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртской Республики.

За помощью обратился хозяин пса. На месте, где провалилось животное, ранее прошелся трактор, в результате чего сдвинулась плита и на дороге образовалась щель глубиной 4 м., в которую и попала собака.

Сам хозяин достать четвероногого не смог. На месте спасатели с помощью специального крюка вытащили собаку, подцепив её за ошейник, после чего задвинули плиту.

Животное не пострадало.

16:05, 14 января, 2019
Анна Торхова
232
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#добро\n#помощь\n#собака\n#спасение

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
3992

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

3123
12:35, 10 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

2620
14:55, 09 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2405
13:00, 08 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2144
16:30, 11 января, 2019

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

17:50, 09 января, 2019
2032

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

1952
13:25, 09 января, 2019

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

1711
14:40, 07 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1662
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1270
12:16, 12 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
3432

В Японии ввели налог на выезд из страны

1290
16:37, 07 января, 2019

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1111
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

920
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

845
12:36, 09 января, 2019