В Глазове спасли провалившуюся в люк собаку

Животное угодило на глубину 4 м.

Глазов. Удмуртия. В Глазове спасли провалившуюся в канализационный люк собаку. Об этом «Сусанину» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртской Республики.

За помощью обратился хозяин пса. На месте, где провалилось животное, ранее прошелся трактор, в результате чего сдвинулась плита и на дороге образовалась щель глубиной 4 м., в которую и попала собака.

Сам хозяин достать четвероногого не смог. На месте спасатели с помощью специального крюка вытащили собаку, подцепив её за ошейник, после чего задвинули плиту.

Животное не пострадало.