Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Глазове

Авария произошла 8 ноября на улице Короленко.

Глазов. Удмуртия. В Глазове при столкновении автобуса и грузового автомобиля пострадали пять человек. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

8 ноября около 13:50 напротив дома № 5 по улице Короленко 59-летний водитель «ПАЗа» не справился с управлением и наехал на стоящий полуприцеп автомобиля «Вольво». В результате пассажиры автобуса – четверо пожилых мужчин и одна пенсионерка получили травмы.