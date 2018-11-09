Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Глазове

Авария произошла 8 ноября на улице Короленко.
Глазов. Удмуртия. В Глазове при столкновении автобуса и грузового автомобиля пострадали пять человек. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
8 ноября около 13:50 напротив дома № 5 по улице Короленко 59-летний водитель «ПАЗа» не справился с управлением и наехал на стоящий полуприцеп автомобиля «Вольво». В результате пассажиры автобуса – четверо пожилых мужчин и одна пенсионерка получили травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
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