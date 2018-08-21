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Почти 180 литров некачественного алкоголя выявили в Удмуртии

10:00, 21 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:00, 21 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
436
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: @arzik2
436
0

Роспотребнадзор республики приостановил 24 партии испорченного товара.

Ижевск. Удмуртия. По результатам проверок алкогольной продукции за 7 месяцев 2018 года сотрудники Роспотребнадзора по Удмуртии приостановили 24 партии данного товара. Как сообщает пресс-служба ведомства, объём некачественного алкоголя составил 179 литров.

Отметим, управлением Роспотребнадзора по Удмуртии за семь месяцев 2018 года проведено 61 проверка в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию алкогольной продукции. В ходе них выявили 47 нарушений действующего законодательства и вынесли 33 постановления о привлечении к административной ответственности.

Также по результатам проверок приостановили 24 партии алкоголя по причине несоответствия требованиям нормативных документов: по наличию осадка, посторонних включений, с истекшим сроком годности, без полной информации о товаре.

10:00, 21 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
436
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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